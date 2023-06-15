В Счетной палате призвали к целевой проектной эмиссии в России

На полях ПМЭФ обсуждают дедолларизацию и возможности российской экономики — что мы могли бы делать, чтобы создавать деньги для развития и роста? Стабильный рубль — это основание для роста экономики, но у нас атавистический страх перед эмиссией и инфляцией с 90-х годов, уверен аудитор Счетной палаты Российской Федерации Дмитрий Зайцев. При этом, Россия богатая страна и у нас огромная ресурсная база для монетизации, сказал он в своем докладе.

Сильная экономика может справиться с дедолларизацией, считает эксперт, но для этого наша финансовая система должна обладать суверенитетом. "У нас атавистический страх из 90-х годов, когда мы помним галопирующую инфляцию и мы боимся таких слов, как эмиссия. Тут главное — какие объемы и какие цели будут у эмиссии. Здесь нужно делать выбор в сторону целевой и проектной эмиссии", — говорит Зайцев.

Речь идет о национальных проектах, таких как наука и образование, и на эффективных проектах нужно концентрировать ресурсы государства. По мнению Зайцева, только государство может восполнить все пробелы и достигать национальных целей, потому что коммерция ищет только выгоды.

"Только государственные предприятия и фонды, институты развития могут позволить себе достигать национальных целей, — говорит Зайцев. — Эмиссионная схема должна быть настроена на государственные институты".

Далее вступает в силу проектная компонента — нужно правильно оценить социально-экономический эффект от проекта и узнать, какие есть риски.

Эксперты соглашаются со спикером — конечно, нужно консолидировать эмиссионные ресурсы. Но, как считает заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка, сегодня они деконсолидированы и на национальные интересы не работают совсем, они отданы полностью в коммерческий сектор.

"И исходя из коммерческого, банковского сектора ресурс и используется. Можно вспомнить Кейнса: "Создание денег — есть особое творчество государства". Фантомные боли 90-х нужно забыть и вспомнить, как мы страну восстановили после Великой Отечественной войны. Мы как деньги создавали, имея ноль лишних заимствований? Создавали исходя из интересов восстановления отраслей и создания новых, выхода на передовой уровень. Оказывается, так можно было создавать. Создавать на практике, а не в теории. А чем занималась Япония после войны? Или Южная Корея, когда у них экономическое чудо было? Везде, где в 20 веке было экономическое чудо, большой продолжительный рост, эмиссионный ресурс был национализирован фактически, а не приватизирован, как у нас сейчас. Это колоссальный источник роста и развития и один из ключевых вопросов будущего денег. Как мы деньги будем создавать, исходя из национальных интересов?" — заключает Галушка.