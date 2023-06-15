В Челябинске педагога оштрафовали за травму первоклассника

В Челябинске педагога лицея оштрафовали на 10 тысяч рублей за травму первоклассника на перемене, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

14 марта мальчик на перемене получил травму, однако срочную медицинскую помощь ребенку не оказали. У школьника диагностировали закрытый компрессионный перелом грудных позвонков I-III степени.

Педагога привлекли к административной ответственности за нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций. "Повреждение здоровья малолетнего во время нахождения в образовательной организации свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников и ненадлежащем соблюдении требований к обеспечению безопасности жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.