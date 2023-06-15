Школьники Екатеринбурга могут заработать на реализацию мечты

В Екатеринбурге школьники могут заработать на реализацию своей мечты. И сделать это можно, доставив эстетическое удовольствие городу и его жителям. Подростки 14-18 лет могут прополоть грядки с цветами, пересадить растения, убрать накопившийся мусор в городских парках. Журналистам показали, как молодые уральцы работают в ЦПКиО имени Маяковского, сквере имени Архипова, а также в Преображенском парке.

В ЦПКиО идет озеленение, на Метеогорке – благоустройство и уборка территории, также ребята могут потрудиться в саду Вайнера, говорит начальник районного отдела по трудоустройству подростков и социально-педагогической поддержке администрации Октябрьского района Евгения Васильева. Дети могут заняться озеленением или благоустройством. Всего работают 30 подростков, желающих же больше – они звонят до сих пор. Подростки младше 16 лет могут работать четыре часа, те, кому 16-17 лет, - шесть часов, уточнила Васильева. Работники убирают скошенную траву, помогают подсаживать цветы. Они хорошо справляются и хотят работать, говорит куратор.

"В листе ожидания находятся 30 человек", - сказала Накануне.RU Васильева.

При этом подросткам нельзя работать, например, на производстве. Васильева рассказала, что она и коллеги обращались с соответствующим запросом на птицефабрику, где получили отказ из-за тяжести работы и санитарных условий. Работающая в ЦПКиО 16-летняя Мария рассказала, что пропалывает центральные грядки, поливает цветы и иногда их высаживает. Зарабатывает девочка на мечту – поездку в Казань. Среди новшеств – знакомство с новыми людьми и развитие в себе чувства ответственности.

Не отстают и в юго-западном микрорайоне Екатеринбурга – в сквере Архипова и парке Чкалова. Куратор трудящихся там подростков, заведующая клубом по месту жительства "Надежда" и социальный педагог Мария Анкудинова, рассказывает, что в детско-юношеском центре работают трудовые отрады главы администрации Ленинского района. Работают там ребята, занимающиеся в клубах по месту жительства.

Уже в начале года удается набрать команду из 15 человек, остальных записывают в резерв – в листе ожидания находятся 10-15 подростков. Им предлагают легкий труд – уборку случайного мусора в парках Ленинского района, он не требует серьезных усилий. Также подростков привлекают для различных мероприятий. Работают ребята полтора часа в день. Анкудинова считает, что подобная работа имеет и воспитательный эффект – проходя по парку, ребята не выкинут мусор на газон, а отнесут его в урну. Один из работающих в сквере Архипова подростков, 17-летний Рафаэль, рассказывает, что начал заниматься подобной работой, последовав примеру одноклассника.

Третьей точкой притяжения журналистов стал расположенный в Академическом Преображенский парк, где трудятся ученики школы №16. По словам руководителя трудового отряда учреждения Полины Ушениной, в течение года отряд пополняется участниками аналогичного объединения экологической направленности. Есть и те, кто к экологии равнодушен, но также захотел сделать парк красивее. Попасть в трудотряд можно, откликнувшись на соответствующее объявление. Набирают 15-20 человек, именно столько подростков могут получить работу.

"От желающих работать отбоя нет. Дети из разных параллелей знакомятся, социализируются. Кроме того, это возможность заработать", - сказала Ушенина.

По ее словам, стоит расширить количество доступных подросткам вакансий, чтобы показать подросткам, насколько ценен труд. Один из парней, что приводит парк в порядок, 16-летний Давид, говорит о том, что одной из его задач является преображение территории парка. По его словам, было бы неплохо увлечь себя чем-то, что несет общественную пользу.

"Считаю, что такая деятельность полезна для любого возраста, так как стимулирует трудиться, любовь к труду прививается в раннем возрасте", - сказал Давид.

Добавим, летом в Екатеринбурге планируют помочь найти работу 5 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Кто-то займется работой в трудовых лагерях, благоустраивая парки и скверы города, кто-то получит работу в различных организациях.