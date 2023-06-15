На Ставрополье задержали двух мужчин, планировавших устроить теракт в здании МВД

На Ставрополье ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске.

По данным ведомства, задержанные являются сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Фигуранты изготавливали взрывчатое вещество, чтобы устроить теракт.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное изготовление оружия", сообщает ТАСС.

В конце мая в Геленджике предотвратили теракт. Был задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший устроить взрыв на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.