16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

На Ставрополье задержали двух мужчин, планировавших устроить теракт в здании МВД

На Ставрополье ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске.

По данным ведомства, задержанные являются сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Фигуранты изготавливали взрывчатое вещество, чтобы устроить теракт.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное изготовление оружия", сообщает ТАСС.

В конце мая в Геленджике предотвратили теракт. Был задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший устроить взрыв на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.

Теги: теракт, ставрополье, мвд


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