16 Июня 2023
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Экономика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Масштабный инвестпроект реализуют в алюминиевой отрасли Ленинградской области

Ленинградская область привлекает 400 млрд рублей инвестиций в проект по строительству глиноземного завода и развитие портовой инфраструктуры для обеспечения сырьем промышленных предприятий России. Об этом стало известно в ходе ПМЭФ, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АО «Русский Алюминий Менеджмент» подписали глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор компании Евгений Никитин на площадке Петербургского Международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора Ленинградской области.

«Мы подписываем одно из самых «тяжелых» в денежном выражении соглашений. Его подписанию предшествовала многомесячная работа и в кабинетах, и на выездных сессиях по натурному обследованию земельных участков. Уже на этом этапе мы учитывали экологическую составляющую реализации проекта, в тоже время, учитывали и пожелания компании по логистике, энергетике, инженерным сетям. Это ― крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке. Соглашение с компанией РУСАЛ мы готовили почти год: на все свои вопросы ― и по технологии производства, и по его экологической безопасности мы получили документальные разъяснения. Мы четко отслеживаем влияние бурного развития экономики Ленинградской области на экологию и ищем разумный баланс, поэтому для нас очень важно, что стандарт, который будет реализован компанией ― это стандарт мирового качества по экологической безопасности», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Кроме того, глава региона поблагодарил команду компании за понимание необходимости учитывать интересы всех ― и предприятия, и государства, и жителей территории, где будет реализован проект.

Евгений Никитин отметил, что РУСАЛ высоко оценивает инвестиционную привлекательность Ленинградской области и рассчитывает, что благодаря своему богатому опыту регион поможет реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию нового производства.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тыс. га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Объём инвестиций до 2032 года составит около 400 млрд рублей. Планируется создать 7,5 тысяч рабочих мест.

Теги: александр дрозденко, русал, соглашение, пмэф, уусть-луга, рабочие места, новый производства, глинозем


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