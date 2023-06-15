На ПМЭФ предложили создать "Министерство человека"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на ПМЭФ предложил создать "министерство, отвечающее за человека", передает корреспондент Накануне.RU.

"Кто у нас вообще отвечает за человека целиком? У нас даже за работу и занятость отвечают сразу несколько министерств. А кто из них является главным, дает соответствующее задание? Кто является заказчиком всей этой политики? И дальше начинается непрерывное схоластическое членение, детализация. Мы суматошно практически делаем все, без какой-либо иерархии. Это не постановка, я считаю, что нужно министерство, которое в целом отвечает за человека, и после этого правильно иерархизирует всю нашу соответствующую работу", - заявил губернатор во время дискуссии "Человек благополучный".

Также он сообщил, что необходимо дать больше полномочий регионам. По его словам, 39% регионов являются бюджетно несбалансированными, то есть - не имеют в полном объеме денег на возложенные публичные функции. При этом задачи стоят такие же, как перед другими регионами. У них нет бюджета развития и они не могут выполнять собственные социальные программы.