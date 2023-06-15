В новых регионах в сентябре будет 80 выборов разного уровня

Центральная избирательная комиссия России назначила выборы в четырех новых регионах. Все они состоятся в единый день голосования 10 сентября этого года.

Так, в ДНР выберут депутатов народного совета и местных представительных органов в 21 муниципальном образовании. Такие же выборы будут в ЛНР (28 муниципалитетов изберут свои представительные органы).

В Запорожской области изберут состав заксобрания и местные представительные органы в 16 муниципалитетах. В Херсонской области будет избрана областная дума и представительные органы 14 муниципальных образований.

Всего будет проведено около 80 избирательных кампаний.

Стоит отметить, что выборы будут проходить в условиях военного положения. Такой режим не предполагает проведения волеизъявления, но благодаря поправкам, одобренным Госдумой, теперь так можно делать.