16 Июня 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

В новых регионах в сентябре будет 80 выборов разного уровня

Центральная избирательная комиссия России назначила выборы в четырех новых регионах. Все они состоятся в единый день голосования 10 сентября этого года.

Так, в ДНР выберут депутатов народного совета и местных представительных органов в 21 муниципальном образовании. Такие же выборы будут в ЛНР (28 муниципалитетов изберут свои представительные органы).

В Запорожской области изберут состав заксобрания и местные представительные органы в 16 муниципалитетах. В Херсонской области будет избрана областная дума и представительные органы 14 муниципальных образований.

Всего будет проведено около 80 избирательных кампаний.

Стоит отметить, что выборы будут проходить в условиях военного положения. Такой режим не предполагает проведения волеизъявления, но благодаря поправкам, одобренным Госдумой, теперь так можно делать.

Теги: новые регионы, выборы, военное положение


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