16 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Грузооборот через МТК «Север – Юг» в 2023 году может вырасти до 17,6 млн тонн

На состоявшемся сегодня на площадке ПМЭФ кругом столе «Развитие экономического сотрудничества в рамках МТК «Север – Юг» обсуждали перспективы развития МТТК "Север-Юг".

Участниками мероприятия стали помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мехрдад Базрпаш, министр торговли Исламской Республики Пакистан Мухаммад Суале Ахмад Фаруки и другие.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Спикеры отметили, что в современных условиях развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» приобретает все более важное значение. МТК – это не только железнодорожные и водные пути, но и автомобильные дороги. За 2022 год объем перевозок грузов автотранспортом по автодорогам, входящим в МТК, возрос в 2,5 раза. Автомобильный транспорт является важной составной частью мультимодальных перевозок: в настоящее время до 80% от общего объема грузов по МТК доставляется по автодорогам. Однако для сокращения сроков и затрат на перевозку грузов необходимо разобраться с «узкими местами»: модернизировать устаревшую инфраструктуру пунктов пропуска, реконструировать автодороги на подъездах к ним, устранить барьеры налогового и административного характера, а также синхронизировать работу перевозчиков через современные цифровые платформы. Кроме того, представляется целесообразным расширение перечня стран, в сообщении с которыми перевозят грузы российские транспортные компании, и увеличение количества маршрутов перевозок в рамках МТК, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

пмэф, дискуссия(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что сегодня МТК включает 16 пунктов пропуска, 6 из которых – автомобильные. При высоком потенциале пропускной способности многие из них имеют инфраструктурные ограничения и остро нуждаются в капитальном ремонте.

Год назад в рамках ПМЭФ Виталий Савельев и Игорь Бабушкин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта реконструкции автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) через государственную границу РФ Караузек, расположенного на территории Астраханской области. Объект – один из десяти приоритетных пунктов пропуска, расположенных на российско-казахстанском участке государственной границы, где Минтрасом РФ запланирована комплексная модернизация.

На сегодняшний день по объекту ведутся проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, разработаны варианты компоновочных схем объектов АПП. Также готовятся технические условия на подключение к инженерным сетям, подрядчик ООО «СтавропольГрандСтрой» разрабатывает проектную документацию.

Теги: мтк север-юг, игорь бабушкин, пмэф


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