В китайско-российской торговле объем расчетов в рублях и юанях стал в восемь раз больше

Президент CITIC Foundation for Reform and Development Studies Кун Дань при обсуждении на ПМЭФ возможности дедолларизации в мире объяснил причины нового тренда.

ФРС США, оказавшись перед лицом высокого инфляционного давления, повышала процентные ставки десять раз подряд, что привело к возврату краткосрочных средств в США от 1,6 трлн долларов США в прошлом году. Но в результате мировые финансовые рынки вступили в зону высокой турбулентности. И внешний долг, который в развивающихся странах привязан к доллару, возрастает и становится непосильным для этих государств. Все это создает тренд на дедолларизацию в мире, передает корреспондент Накануне.RU.



Кун Дань объяснил, что в результате глобального тренда дедолларизации произойдет изменение в глобальной расстановке сил и трансформация однополярного мироустройства, где главенствуют США. Переход на расчеты в национальных валютах заметно ускорился, констатировал спикер из Китая.

"С 2022 года в восемь раз стал больше объем расчетов в рублях и юанях в китайско-российской торговле. Все больше заметна тенденция снижения роли доллара в экспортных расчетах в Европе, Северной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжает снижаться доля доллара в мировых резервных активах", — заявил Кун Дань.

В 2022 году доля долларовых валютных резервов в мире сократилась до 58,8%, что на 13% меньше по сравнению с 1999 годом, говорится в докладе эксперта. Таким образом был достигнут самый низкий уровень за последние 25 лет. Более того, некоторые страны отказались от финансирования фиксированного обменного курса, привязанного к доллару США. В условиях цикла укрепления доллара страны, чьи обменные курсы привязаны к доллару США, испытывают такое давление, что возникает масштабный отток трансграничного капитала. При этом сейчас хорошее время для цифровых валют, говорит Кун Дань.

Также основной задачей для всех становится активное продвижение торгово-экономического сотрудничества, таких объединений и проектов как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), "Один пояс – один путь" и другие. Главное здесь – взаимовыгодные отношения, открытая транспарентная, инклюзивная и не дискриминационная многосторонняя торговая система.