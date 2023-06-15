16 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Челябинская область получит федеральные средства на строительство модульный отелей для туристов

Челябинская область получит из федерального бюджета субсидию в размере 918 млн рублей на строительство модульных отелей. В результате в регионе появится около 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами, передает корреспондент Накануне.RU.

Задачу войти в федеральный проект по модульным объектам ставил губернатор Алексей Текслер. "Необходимо наращивать количество современных мест размещения в регионе. Ставлю задачу войти в федеральный проект по модульным объектам и резко увеличить их количество для круглогодичного отдыха в популярных местах уже в ближайшее время", - подчеркнул глава региона, выступая с обращением к депутатам ЗСО.

В апреле – мае 2023 года комиссией Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" был проведен конкурсный отбор заявок от регионов на субсидирование модульных некапитальных средств размещения. По его результатам 38 регионов России получат субсидии на общую сумму около 8 млрд рублей. Субсидии будут предоставлены на условиях софинансирования. Средства пойдут на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов.

"Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России", – отметил на заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Челябинская область заняла второе место по объему субсидий. В 2023 году региону будет направлено 413,9 млн рублей, в 2024 году – 504,1 млн рублей. В результате предоставления указанных средств инвесторам ожидается строительство около 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами. При этом частные инвестиции представителей туристического бизнеса региона составят порядка 3 млрд рублей.

Как отметил заместитель губернатора региона Александр Богашов, в ближайшие два года туристический рынок Челябинской области получит беспрецедентные меры поддержки. "Впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти 8 млрд рублей. Таким образом, Минэкономразвития России закладывает фундамент для создания полноценного рынка модульных средств размещения и способствует достижению показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - рассказал он.

По словам вице-губернатора, с каждым годом туристический поток в область растет, но отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики. "Для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО "Центр проектного развития" проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область – вторая в стране по объему субсидии", - подчеркнул Богашов.

Челябинская область ежегодно улучшая свои позиции в национальном туристическом рейтинге. По итогам прошлого года регион занял 13 место. Это лучший результат среди регионов УрФО. В Челябинской области разработаны мастер-планы для реки Ай, музея-заповедника "Аркаим" и озера Тургояк. Эти документы позволят обеспечить баланс между туризмом и экологией. Кроме того, подтверждено федеральное софинансирование по линии корпорации "Туризм.РФ" крупных инвестиционных проектов – термального курорта "Сапфир Урала" и ГЛК "Аджигардак". Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 476,6 млн рублей.

Губернатор Алексей Текслер отмечал, что в настоящий момент созданы беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма и необходимо их использовать. "Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. В 2022 году регион еще выше поднялся в национальном туристическом рейтинге и занял 13-е место. За прошлый год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5 миллионов 200 тысяч человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Тренд важно продолжить", - отметил он.

Пресс-секретарь национального парка "Таганай" Инна Гладышева считает, что туризм – одна из тех отраслей экономики, что "подтягивает" за собой другие и позволяет развиваться совсем небольшим населенным пунктам. "По территории национального парка "Таганай" пройдет Большая Уральская тропа. Это увеличит поток посетителей, которым нужны будут новые места размещения. Над этим мы сейчас и работаем", - подчеркнула она.

Теги: отели, туризм, Алексей Текслер, субсидии,


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