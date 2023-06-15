16 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Астраханская область и Сбер подписали соглашение о взаимодействии в области искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации

Сегодня на площадке ПМЭФ губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и президент, председатель правления Сбера Герман Греф подписали соглашение о совместном проведении исследований и пилотировании модели машинного обучения и относительно других технологий искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, транспорте, строительстве, защите окружающей среды и других сферах, сообщает пресс-служба губернатора региона.

игорь бабушкин, герман греф(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также документ предусматривает организацию и участие сторон в совместных мероприятиях, конкурсах и хакатонах с целью популяризации применения ИИ в работе государственных органов, внедрение подходов устойчивого развития и ESG (развитие коммерческой деятельности, строящееся на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления) в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, формирования и поддержки экологических проектов на территории региона.

Напомним, результатом соглашения о сотрудничестве в банковской и других сферах экономики и социальной политики, подписанного в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме Игорем Бабушкиным и Германом Грефом, стало открытие в Астрахани единого распределённого контактного центра Сбера.

игорь бабушкин, герман греф(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области отметил: «В 2021 году Сбер взял на себя обязательства по внедрению современных банковских технологий и развитию инфраструктуры на территории Астраханской области. Проделана большая работа, и в Астрахани запущен новый интересный проект, который положительно сказывается на экономике региона: созданы более 300 новых рабочих мест, в бюджет идут налоговые отчисления. Уверен, новое соглашение даст новые результаты».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка пояснил: "Продвижение цифровой и ESG-повестки стало одним из приоритетных направлений работы в российских регионах. Трансформация этих сфер — мощный драйвер социально-экономического развития. И мы видим своей задачей поддержать государство в этом стратегически важном вопросе. У нас есть профильные компетенции и технологии, с помощью которых Астраханская область сможет цифровизировать и усовершенствовать социально значимые сферы народного хозяйства, что повысит качество предоставляемых гражданам услуг, улучшит экологическую обстановку и поможет области перейти к устойчивому развитию на длинном горизонте».

Теги: игорь бабушкин, герман греф, пэф, сбер, ESG-трансформация, искусственный интеллект


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