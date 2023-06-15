"Уралкалий" на ПМЭФ заключил меморандумы о взаимопонимании с китайскими компаниями-импортерами удобрений

Один из ведущих мировых производителей хлористого калия компания "Уралкалий" на Петербургском Международном Экономическом Форуме заключил меморандумы о взаимопонимании с китайскими компаниями-импортерами удобрений China National Agricultural Means of Production Group Corporation Ltd, Zhejiang AMP Group Co. Ltd, Beifeng Agricultural Production Means Group Co. Ltd, Inner Mongolia Tianyue Huijing Industrial Group Co. Ltd, Suifenhe Guangcheng Economic and Trade Co. Ltd.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", документы были подписаны председателем Совета директоров "Уралкалий" Дмитрием Осиповым и представителями китайских компаний.

В соответствии с соглашениями, стороны выразили намерение закупать и поставлять в Китай в период с 2023 по 2025 годы включительно хлористый калий российского производства, отгрузка которого будет осуществляться железнодорожным транспортом через сухопутные пограничные переходы специализированными вагонами-минераловозами.

Объемы поставок продукции "Уралкалий" в рамках подписанных соглашений могут составить от 200 000 до 300 000 тонн хлористого калия ежегодно в адрес каждой из компаний-импортеров. Общий объем поставок всем пяти компаниям за три года может составить порядка 3,5 млн тонн.

"Для "Уралкалия" Китай уже давно является стратегическим партнером, на долю которого в последние годы приходилось порядка 20% от совокупного объема наших продаж. При этом "Уралкалий" обладает уникальным преимуществом: мы осуществляем поставки своей продукции в Китайскую Народную Республику не только морским, но и железнодорожным транспортом, причем последние ведутся стабильно вне зависимости от сезонных колебаний спроса. Мы приветствуем подписанные соглашения, которые являются продолжением нашего многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами", - отметил Дмитрий Осипов.