"Уралкалий" на ПМЭФ заключил меморандумы о взаимопонимании с китайскими компаниями-импортерами удобрений

Один из ведущих мировых производителей хлористого калия компания "Уралкалий" на Петербургском Международном Экономическом Форуме заключил меморандумы о взаимопонимании с китайскими компаниями-импортерами удобрений China National Agricultural Means of Production Group Corporation Ltd, Zhejiang AMP Group Co. Ltd, Beifeng Agricultural Production Means Group Co. Ltd, Inner Mongolia Tianyue Huijing Industrial Group Co. Ltd, Suifenhe Guangcheng Economic and Trade Co. Ltd.