Для жильцов пострадавшего от взрыва дома в Прикамье подготовлен пункт временного размещения

Для жильцов пострадавшего от взрыва дома по ул. Лоскутова, 3 в Красновишерске подготовили пункт временного размещения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство устанавливает причины хлопка бытового газа в квартире кирпичной пятиэтажки. В ведомстве сообщили, что от взрыва пострадала одна квартира - выбиты стекла, разрушена межквартирная перегородка.

"В целях безопасности и на время проведения проверки все жильцы подъезда расселены, подготовлен ПВР, обеспечена охрана квартир и имущества сотрудниками полиции", - сообщили в прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению правил эксплуатации внутридомового газового оборудования, в том числе со стороны управляющей компании и специализированных обслуживающих организаций. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

Напомним, взрыв произошел вечером, 14 июня. Хозяин квартиры - мужчина 1967 года рождения, получил обширные ожоги. В настоящий момент он госпитализирован в ожоговый центр города Березники, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Другие жильцы многоквартирного дома не пострадали. Возбуждено уголовное дело.