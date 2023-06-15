16 Июня 2023
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Фото: RT

Эксперты считают бестолковым запрет Госдумы на смену пола

Эксперты считают, что Госдума, законодательно запрещая операции по смене пола, занимается неактуальной, немассовой и в целом не существующей проблемой, поскольку число людей, желающих сменить пол, мало. В то же время тотальный запрет приведет к росту подпольных операций и рискам для здоровья ряда граждан.

"Само по себе это решение довольно бестолковое, потому что людей, у которых стоит проблема смены пола, их очень небольшое количество. Сама по себе эта процедура не такая, что пришел в клинику или куда-то еще и тебе все сменили. Надо проходить комиссию, доказывать необходимость этой смены. Это и сейчас очень непросто сделать", - цитирует радио "Говорит Москва" психиатра Михаила Тетюшкина.

"Просто по какой-то глупости и без оснований это [смену пола] не делают. Если это будет полностью запрещено, то все это будет делаться либо не в России, либо подпольно. Естественно, что те, кому это необходимо, будут страдать, но, я так понимаю, что это вообще никого не интересует", - добавил эксперт.

Теги: госдума, смена пола, психиатр, запрет


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