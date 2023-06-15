Гребенщиков оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по протоколу, составленному за дискредитацию Вооруженных сил России.

Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России, пишет РИА Новости.

Ранее в одном из интервью музыкант сообщил, что направил средства в помощь Украине, а также раскритиковал действия России. После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Следственный комитет РФ проверить высказывания артиста на предмет содействия терроризму и дискредитации ВС РФ.