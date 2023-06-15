"Газпром нефть" обеспечит предприятия Челябинской области высокотехнологичными маслами

"Газпром нефть" и правительство Челябинской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о поставках высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел.

Как сообщили Накануне.RU в компании, продукция в регион будет доставляться с Омского завода смазочных материалов. Предприятие выпускает свыше тысячи видов масел для различной техники, их используют в том числе в металлургических и горнодобывающих компаниях. Продукция сертифицирована и имеет допуски производителей оборудования.

Также "Газпром нефть" предоставит челябинским предприятиям доступ к единственному в России сервису предиктивной диагностики. Система с помощью искусственного интеллекта анализирует показатели работающего масла и дает прогноз по дальнейшей эксплуатации и сервисному обслуживанию техники. Высокая точность цифровой диагностики подтверждена независимыми лабораторными исследованиями.