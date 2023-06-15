Андрей Травников подписал соглашение о строительстве в Новосибирской области промышленно-логистического комплекса за 10 млрд рублей

В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 млрд рублей. На Петербургском международном экономическом форуме 15 июня подписано четырёхстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, подписи под соглашением поставили губернатор Андрей Травников, генеральный директор ООО «Патриот НСК» Дмитрий Мартемьянов, генеральный директор ООО «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян и генеральный директор АО АИР НСО Александр Зырянов.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», – технологичный российский бренд, занимающий лидирующие позиции на рынке садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства.

Строительство комплекса площадью 100 тысяч кв. метров с рекордным объёмом хранения – до 150 тыс. паллетомест – начнётся в 2024 году. К 2027 году компания планирует выйти на проектную мощность.

Как отметил собственник ГК «Патриот» Дмитрий Мартемьянов, для компании это – новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области. Это позволит значительно расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции. Эффективно выстроенная логистика сегодня имеет важнейшее значение для развития любого производства, она позволяет повысить сервисную составляющую продукции, скорость и качество обслуживания. Именно поэтому ГК «Патриот» выбрала Новосибирскую область – регион с развитой логистической инфраструктурой, которая позволяет выстроить эффективные транспортные цепочки как на запад, так и на восток.

Для реализации проекта компания подобрала площадку Промышленно-логистического парка Новосибирской области, на территории которого уже определён участок площадью 24 гектара.

Генеральным подрядчиком проекта выступит Корпорация «Стройбизнесгруппа» – крупная новосибирская компания, специализирующаяся на создании промышленных объектов. Она обеспечит реализацию инвестпроекта по принципу одного окна: от проектирования и строительства до пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию производственно-логистического комплекса и его гарантийного сопровождения. При этом, будут соблюдены все современные стандарты качества, в том числе в части экологической безопасности и охраны окружающей среды.