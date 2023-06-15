В Кремле прокомментировали проверку "Ельцин-центра" на причастность к иноагентам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал новость о проверке "Ельцин-центра" в Екатеринбурге на причастность к иностранным агентам. По его словам, в Кремле о проверке ничего не знали.

"Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства",— заявил Песков в ходе пресс-колла.

Инициатором идеи выступил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, нужно наконец поставить точку в данном вопросе и прекратить беспочвенные обвинения "Ельцин-центра". А для этого необходимо официально провести проверку и окончательно определить причастность или непричастность центра к иноагентам.

Просветительская и культурная деятельность центра неоднократно подвергалась критике. Междисциплинарная экспертная группа, проводившая мониторинг деятельности центра в сентябре-октябре 2022 года, пришла к выводу, что повестка "Ельцин-центра" подрывает позицию России, разрушает историческую память и несет деструктивные последствия для мировоззрения и психики молодежи.