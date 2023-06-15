В Кремле прокомментировали проверку "Ельцин-центра" на причастность к иноагентам

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Кремле прокомментировали проверку "Ельцин-центра" на причастность к иноагентам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал новость о проверке "Ельцин-центра" в Екатеринбурге на причастность к иностранным агентам. По его словам, в Кремле о проверке ничего не знали.

"Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства",— заявил Песков в ходе пресс-колла.

Инициатором идеи выступил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, нужно наконец поставить точку в данном вопросе и прекратить беспочвенные обвинения "Ельцин-центра". А для этого необходимо официально провести проверку и окончательно определить причастность или непричастность центра к иноагентам.

Просветительская и культурная деятельность центра неоднократно подвергалась критике. Междисциплинарная экспертная группа, проводившая мониторинг деятельности центра в сентябре-октябре 2022 года, пришла к выводу, что повестка "Ельцин-центра" подрывает позицию России, разрушает историческую память и несет деструктивные последствия для мировоззрения и психики молодежи.

Теги: Кремль, Песков, Ельцин-центр, проверка, иноагент


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.06.2023 13:02 Мск Депутат Альшевских рассказал, зачем Минюсту на самом деле проверять Ельцин-центр
Ранее 15.06.2023 11:15 Мск Какая ирония. Построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иноагентом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети