16 Июня 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба ЛДПР

Нейросеть "Жириновский" посоветовала России заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на Украину

На Петербургском экономическом форуме презентовали нейросеть "Жириновский". Создатели подчеркивают, что бот обучался на высказываниях, выступлениях и интервью умершего два года назад политика.

На презентации "Жириновскому", появившемуся в виде инверсионного портрета основателя ЛДПР, задали несколько вопросов, например, "Что нам делать с Украиной?". После продолжительной обработки вопроса нейросеть ответила: "Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на Украину".

Проект цифрового алгоритма "Жириновский" является в первую очередь исследовательским и научным, отметил инициатор и куратор проекта депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Теги: нейросеть, владимир жириновский, пмэф


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