Нейросеть "Жириновский" посоветовала России заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на Украину

На Петербургском экономическом форуме презентовали нейросеть "Жириновский". Создатели подчеркивают, что бот обучался на высказываниях, выступлениях и интервью умершего два года назад политика.

На презентации "Жириновскому", появившемуся в виде инверсионного портрета основателя ЛДПР, задали несколько вопросов, например, "Что нам делать с Украиной?". После продолжительной обработки вопроса нейросеть ответила: "Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на Украину".

Проект цифрового алгоритма "Жириновский" является в первую очередь исследовательским и научным, отметил инициатор и куратор проекта депутат Госдумы Владимир Кошелев.