16 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Суд Киева обязал Минкульт доказать, что УПЦ что-то нарушала в Киево-Печерской лавре

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск УПЦ против государства по делу о признании недействительным одностороннего расторжения договора с УПЦ. Об этом заявил адковат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман.
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Напомним, в марте украинский режим в одностороннем порядке расторг договор с УПЦ об аренде лавры под предлогом неких нарушений, которые так и не были предъявлены.

По итогам подготовительного заседания суд удовлетворил ходатайство представителей монастыря об истребовании доказательств, имеющих весомое значение для рассмотрения дела. Суд обязал Минкульт предоставить эти доказательства и отложил судебное заседание на 5 июля.

Чекман призвал министра культуры Александра Ткаченко сначала выполнить требование суда, прежде чем устанавливать сроки его решения о том, чтобы выгнать Церковь из лавры, которую она восстанавливала и содержала последние 35 лет, не говоря о том, что Лавра почти тысячу лет принадлежит Церкви.

Теги: украина, церковь, УПЦ, Киево-Печерская лавра


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