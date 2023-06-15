Суд Киева обязал Минкульт доказать, что УПЦ что-то нарушала в Киево-Печерской лавре

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск УПЦ против государства по делу о признании недействительным одностороннего расторжения договора с УПЦ. Об этом заявил адковат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман.

Напомним, в марте украинский режим в одностороннем порядке расторг договор с УПЦ об аренде лавры под предлогом неких нарушений, которые так и не были предъявлены.

По итогам подготовительного заседания суд удовлетворил ходатайство представителей монастыря об истребовании доказательств, имеющих весомое значение для рассмотрения дела. Суд обязал Минкульт предоставить эти доказательства и отложил судебное заседание на 5 июля.

Чекман призвал министра культуры Александра Ткаченко сначала выполнить требование суда, прежде чем устанавливать сроки его решения о том, чтобы выгнать Церковь из лавры, которую она восстанавливала и содержала последние 35 лет, не говоря о том, что Лавра почти тысячу лет принадлежит Церкви.