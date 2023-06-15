16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Песков: Идея приватизации всегда на повестке дня

В Кремле заявили, что идею приватизации в экономическом блоке правительства поддерживают многие.

"Это, действительно, так. И приватизация всегда является конечным результатом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "такие идеи, действительно, постоянно на повестке дня", передает РИА Новости.

Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, прокомментировала недавнее предложение руководителя ВТБ Андрея Костина провести приватизацию. По ее словам, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам".

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил на сессии ПМЭФ: "У государства достаточно много активов, которые должным образом не используются. С точки зрения ускорения роста и инвестиций – приватизация полезна. А термин "национализация" из другой повестки".

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