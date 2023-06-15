В Курской области бык насмерть забодал женщину

В селе Солдатском в Курской области трехлетний бык отвязался и начал ходить по чужим участкам. Когда его попытались вернуть в родное хозяйство, животное пришло в ярость.

По данным Telegram-канала "112", бык убежал на луг, где напал на семейную пару. Женщина погибла на месте ЧП, мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Только спустя несколько часов животное удалось обезвредить. Сейчас ветеринары делают анализы на бешенство. Местные жители утверждают, что бык и раньше вытворял подобное. Следственный комитет проводит проверку.