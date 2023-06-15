16 Июня 2023
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Фото: Администрация Сургутского района

Федеральный министр похвалил проект IT-стойбищ в Югре

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время дискуссии о благополучии человека, которая проводилась на полях ПМЭФ, похвалил югорский проект "IT-стойбища", передает корреспондент Накануне.RU.

"Недавно был на мероприятии, где происходило подключение жителей IT-стойбища из чума. И я могу сказать, что качество связи и трансляция картинки были даже несколько лучше, чем мои телеканалы дома. Это была очень четкая картинка Full HD, четкие звучания, был очень конструктивный диалог, и я прекрасно понимаю, что такие технические возможности дают, в том числе и детям, которые имеют возможность обучаться онлайн, проходить онлайн-курсы, школы", - похвалил проект Антон Котяков.

Стойбищная школа(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Югра - единственный в России регион, где IT-стойбища создаются на родовых угодьях КМНС, поскольку там доступ к средствам связи затруднен. С их помощью люди, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами, могут выходить в интернет, получать государственные и муниципальные услуги онлайн, заниматься продажей своих изделий, дистанционно учиться. Самое первое IT-стойбище в Югре появилось в Сургутском районе на территории традиционного природопользования Василия Пяка.

Теги: IT-стойбище, Антон Котяков, интернет


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