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Фото: Накануне.ru

Депутат Альшевских рассказал, зачем Минюсту на самом деле проверять Ельцин-центр

"Ельцин-центру" в Екатеринбурге предстоит пройти проверку Министерства юстиции РФ, которое выяснит, является ли центр иностранным агентом. О причине проверки рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, который и инициировал расследование.

По его словам, нужно наконец поставить точку в данном вопросе и прекратить "спекуляции" вокруг "Ельцин-центра". А для этого нужно официально провести проверку и окончательно определить причастность или непричастность центра к иноагентам.

"Заслушали представителя Минюста, как ведомство контролирует "пятую колонну". Пользуясь случаем, спросил замминистра по поводу "Ельцин-центра". Только ленивый его "не пинает", обвиняя во всех грехах. Среди претензий – то, что сотрудники продвигают прозападную линию. Чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции, попросил министерство о комплексной проверке организации. И обязательно отчитаться перед общественностью о результатах", – написал депутат в своих соцсетях.

Напомним, просветительская и культурная деятельность центра неоднократно подвергалась критике. Междисциплинарная экспертная группа, проводившая мониторинг деятельности центра в сентябре-октябре 2022 года, пришла к выводу, что повестка "Ельцин-центра" подрывает позицию России, разрушает историческую память и несет деструктивные последствия для мировоззрения и психики молодежи. Режиссер и телеведущий Никита Михалков обвинил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в попытке "отстранить" представителей русского народа друг от друга и тем самым развалить страну. Известная актриса и общественный деятель Мария Шукшина предлагала внести "Ельцин-центр" в реестр иноагентов, потому что этого "народ требует".

Ельцин-центр в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Ельцин-центр, Минюст, Альшевских, иноагент


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