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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Предварительная причина пожара, унесшего жизнь бабушки и внука в Прикамье - короткое замыкание

В Пермском крае следователи назвали предварительную причину пожара в жилом деревянном доме по ул. Заречная поселка Новоильинский, в результате которого погибла женщина 1967 года рождения и ее годовалый внук.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

На месте работает группа следователей, в том числе криминалисты, эксперт-пожаротехник. Осматривается место происшествия. Причины гибели людей в ближайшее время установят судмедэкспертизы. Проводится допрос свидетелей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям воспитания и проживания ребенка. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

Теги: короткое замыкание, пожар, бабушка, внук, Новоильинский


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Ранее 15.06.2023 08:35 Мск В Прикамье во время пожара погибли бабушка и ее годовалый внук

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