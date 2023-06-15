Предварительная причина пожара, унесшего жизнь бабушки и внука в Прикамье - короткое замыкание

В Пермском крае следователи назвали предварительную причину пожара в жилом деревянном доме по ул. Заречная поселка Новоильинский, в результате которого погибла женщина 1967 года рождения и ее годовалый внук.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

На месте работает группа следователей, в том числе криминалисты, эксперт-пожаротехник. Осматривается место происшествия. Причины гибели людей в ближайшее время установят судмедэкспертизы. Проводится допрос свидетелей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям воспитания и проживания ребенка. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.