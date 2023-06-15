В Сургутском районе на благоустройство общественных территорий потратят 215,3 миллиона

В Сургутском районе Югры в этом году на реализацию 11 мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" потратят 215,3 млн руб. Из них 7 млн – деньги федеральной казны, почти 11, 5 млн – окружные, 2,5 млн дали недропользователи. Основная часть – 194 млн руб. — это средства из бюджета муниципалитета.

Детали реализации проектов благоустройства рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В частности, в пятом микрорайоне Лянтора в этом году начнется второй этап обустройства сквера и пешеходной зоны (включая проезд к школе) на сумму почти в 24,5 млн руб. В Барсово завершили ремонт спортплощадки возле СК "Лидер" на сумму более 16 млн руб. 31 мая состоялась общественная приемка площадки. Кроме того, 12 млн руб. вложат в обустройство центральной площади в этом поселении. Там появятся тротуары, система видеонаблюдения, газон, сцена и малые архитектурные формы - рассказал в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Также, в Сытомино стартует первый этап благоустройства общественной территории – появятся прогулочная зона и игровая зона для детей. Контракт заключен на два года, пока там ведутся подготовительные работы. В этом году потратят 20 млн руб. В следующем – чуть более 42 млн руб. В Русскинской начинается второй этап благоустройства Арт-парка. Этнодеревня, которую начнут строить в этом году, обойдется почти в 61,5 млн руб. В этом году на выполнение работ будет направлено 51,3 млн руб. В этнодеревне появятся музей под открытым небом, традиционные жилища, арт-объекты из жизни народов севера: хантыйская деревянная изба, изба из мха, традиционный лабаз для хранения запасов еды, лодка с рыбаком, семья у очага, фигуры птиц и животных.

В 2023 году, отметил Андрей Трубецкой, будет идти благоустройство и дворовых территорий - модернизируют дворовую территорию жилых домов на улицах Спортивная и Таежная в поселке Солнечный, будет выполнено устройство водоотведения в Тундрино. На средства недропользователей в Русскинской обустроят мягкое ударопоглощающее покрытие на детских площадках.

Работы по масштабному преображению общественных пространств Сургутского района уже стартовали, отметил Андрей Трубецкой.