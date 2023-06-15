Совбез: Россия динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: ПМЭФ-2023, скриншот трансляции

Совбез: Россия динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков рассказал в своем выступлении, что Россию поставили в очень сложные условия, но благодаря активным действиям органов государственной власти РФ динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют. Об этом он заявил на ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран, это было 87% расчетов в долларах и евро, то к концу 2022 года доля токсичных валют сократилась до 48%. А к маю этого года составила менее 36% и имеет хорошую тенденцию к сокращению", — сказал Сергей Вахруков.

Также при обсуждении дедолларизации эксперты отметили, что создание новой валюты для международных расчетов актуально сегодня не только для России, но и для стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и других. Поэтому процесс дедолларизации является необратимым.

Решение вопроса зависит от двух факторов: возможностей наших экономик создать альтернативу доллару и снижения доверия к доллару в мире (из-за замораживания активов в одностороннем порядке, что произошло со счетами России), и это сегодня наблюдают во многих странах.

Теги: дедолларизация, пмэф, валюта, заморозка счетов, международные расчеты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети