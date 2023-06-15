Совбез: Россия динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков рассказал в своем выступлении, что Россию поставили в очень сложные условия, но благодаря активным действиям органов государственной власти РФ динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют. Об этом он заявил на ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран, это было 87% расчетов в долларах и евро, то к концу 2022 года доля токсичных валют сократилась до 48%. А к маю этого года составила менее 36% и имеет хорошую тенденцию к сокращению", — сказал Сергей Вахруков.

Также при обсуждении дедолларизации эксперты отметили, что создание новой валюты для международных расчетов актуально сегодня не только для России, но и для стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и других. Поэтому процесс дедолларизации является необратимым.

Решение вопроса зависит от двух факторов: возможностей наших экономик создать альтернативу доллару и снижения доверия к доллару в мире (из-за замораживания активов в одностороннем порядке, что произошло со счетами России), и это сегодня наблюдают во многих странах.