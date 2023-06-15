16 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

В Уфе открыли уже второй памятник клещу Валере

В Уфе торжественно открыли один из самых маленьких памятников в России – клещу Валере. Примечательно, что это уже второй такой памятник – первого клеща недавно украли вандалы-школьники во время празднования последнего звонка.

Автор идеи установки памятника и по совместительству владелец магазина украшений и уральских сувениров Олег Чегодаев отнесся к ситуации философски и с иронией. Он отметил, что первый клещ – серебряный кровосос на каменном постаменте – продержался около тысячи дней после установки. Нового клеща бизнесмен и путешественник назвал Валерием Вторым.

На сайте  компании Чегодаева сообщается, что идея создать памятник клещу родилась в 2020 году. Изначально у клеща не было имени, но жители Уфы стали писать, что это Валера – как в известном меме про семью клещей.

Чегодаев говорит, что памятник клещу – это способ напомнить про хрупкость экосистем, про необходимость относиться с уважением к любому существу, об опасностях природы. Наконец, автор памятника считает клеща одним из символов уральской природы и туризма.

Теги: уфа, памятник, клещ, олег чегодаев


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