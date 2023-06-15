16 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Президент Чехии призвал западные спецслужбы к наблюдению за уехавшими из России

Президент Чехии Петр Павел призвал западные спецслужбы стран к "пристальному вниманию" за уехавшими гражданами России, которые не согласны с политикой Москвы.

Политик назвал россиян гражданами страны, "ведущей агрессивную войну", отметив, что ему их "жаль".

"Но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена когда началась Вторая мировая война: тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны", — приводит слова чешского президента РБК.

Напомним, к введению мер против уехавших россиян, несогласных с курсом власти, призывали и в России. Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина попробовала второй раз вернуться к продвижению своей инициативы о "списках артистов-предателей". Также в Госдуме продолжают придумывать новые способы борьбы с "артистами-предателями". Так, следом за отлучением звезд от бюджетных денег и лишением из госнаград предложено вырезать сцены с такими актерами из кино.

Теги: президент чехии, уехвашие из россии, спецслужбы


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