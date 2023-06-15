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Общество Свердловская область
Фото: ВСМПО-Ависма

Повышение дважды в год. ВСМПО-Ависма отрицает обвинения профсоюза в маленьких зарплатах

Корпорация ВСМПО-Ависма опровергла информацию профсоюза о низких зарплатах рабочих. В компании заверили, что только за этот год уже дважды повышали заработную плату сотрудникам, а увеличение ФОТ составило 16%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, сначала с 6 до 40% повысили зарплату основному производственному персоналу, после чего была проведена ежегодная индексация всем остальным сотрудникам на 6%. Благодаря этому средняя зарплата сотрудников предприятия составляет 69 тыс. руб. Дополнительные расходы на персонал за этот год достигли 3,3 млрд руб., а фонд оплаты труда на 16% превысил ФОТ 2022 года. Исходя из этого, на предприятиях ВСМПО средняя зарплата составляет 69 тыс. 146 руб., на Ависме - 68 тыс. 801 руб., что выше среднего показателя по Свердловской области (60 тыс. 719 руб.) и Пермскому краю (56 тыс. 85 руб.).

Рабочий ВСМПО-Ависма(2023)|Фото: ВСМПО-Ависма

В марте в среднем на 21% была увеличена оплата труда плавильщикам, кузнецам, прокатчикам, токарям и газорезчикам на предприятии в Верхней Салде, электролизникам в производстве магния, печевым, плавильщикам и выбивщикам титановой губки в Березниках. Для определения ключевых профессий был проведен детальный анализ рынка труда в регионах, где работает корпорация. Таким образом, за последние два года рост средней зарплаты сотрудников ВСМПО-АВИСМА составил 31%.

"Решение о повышении зарплаты принято акционерами еще в начале текущего года с учетом роста объемов производства, анализа рынка труда и с целью обеспечения кадровой защищенности наших предприятий. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы повышать уровень реального содержания заработной платы, в том числе в текущем году. На исполнение социальных обязательств работодателя по Коллективному договору направляется ежегодно порядка 2 млрд руб.", - отметила директор по управлению персоналом ВСМПО-АВИСМА Ольга Фуртатова.

В корпорации также пояснили, почему членам профсоюза заблокировали пропуска для входа на предприятие. Как утверждают в компании, причиной стал не конфликт между профсоюзом и корпорацией, а обычная проверка пропускной системы.

Корпорация ВСМПО-Ависма(2023)|Фото: ВСМПО-Ависма

"Указанные профсоюзом факты не соответствуют действительности, в частности информация об ограничении доступа представителей профсоюза на предприятие. Речь идет о принятых на заводе мерах усиления режима безопасности, которые сейчас принимаются по всей стране. А именно, была проведена проверка всех, кто имеет пропуска на предприятие, не являясь сотрудниками, в том числе туда попали и представители профсоюзного комитета, не являющиеся работниками корпорации. Им будут предоставляться разовые пропуска для выполнения своих функций, куда потребуется и когда потребуется - это предусмотрено в Положении о пропускной системе на предприятии", - пояснили Накануне.RU в ВСМПО-Ависма.

Напомним, профсоюз и руководство ВСМПО-Ависма не смогли прийти к соглашению по индексации зарплаты сотрудникам компании. Первые настаивают на увеличении оплаты труда на 11,8%, ссылаясь на коллективный договор и отраслевое соглашение по авиационной промышленности РФ, в то время как руководство соглашается на индексацию только в 6%. В связи с этим члены профсоюза обратились с письмом к президенту страны Владимиру Путину.

Теги: ВСМПО-Ависма, профсоюз, зарплата, пропуск


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