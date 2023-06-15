Министр труда РФ предложил расширить адресный подход помощи населению

Социальная сфера и в целом политика государства становятся клиентоцентричными. Такое заявление сегодня сделал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что власти стараются адаптировать меры поддержки под условия, с которыми столкнулся человек, под его текущие потребности, а не только под принципы дохода. В качестве примеров такого подхода министр назвал социальный контракт.

Социальный контракт — договор о субсидии, которая поможет выйти на самообеспечение. При социальном контракте человек, доход которого ниже прожиточного минимума, заключает соглашение с региональными органами социальной защиты. Нуждающийся получает от соцзащиты деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. Он обязан потратить деньги так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками или расписками.

Цель социального контракта — помочь человеку преодолеть сложную ситуацию. В результате у обратившегося за помощью должен появиться постоянный источник дохода.

"Мы видим, что сегодня социальные контракты в определенной степени являются спасительными для семей. По результатам социального контракта 70% граждан, которые заходят в эту программу, увеличивают свои доходы на постоянной основе, 29% выходят за черту бедности. Социальный контракт позволяет в небольших населенных пунктах людям создавать собственное дело — открыть небольшую хлебопекарню, швейную мастерскую, развить личное подсобное хозяйство за счет приобретения техники. Человеку в момент принятия решения, разработки его персональной антикризисной программы помогали люди, которые понимали, что это может привести к положительному результату", — отметил министр.

Он подчеркнул, что такой адресный подход со стороны государства должен пропагандироваться и расширяться.