В Венесуэле россияне могут платить рублями

На полях ПМЭФ сегодня прошло заседание, где представители развивающихся государств, в том числе Африки, вместе с российскими коллегами и коллегами из Пекина обсудили судьбу доллара в мире, передает корреспондент Накануне.RU.

Заморозка российских резервов стала прецедентом, показавшим миру хрупкость сложившейся доллароцентричной системы и превращение валюты в геополитические оружие. В результате в мировой экономике снижается доверие к американской валюте и нарастают процессы дедолларизации.

Впервые санкции были применены к такой большой экономике, как экономика России, говорит президент Центрального банка Боливарианской Республики Венесуэла Каликсто Хосе Ортега Санчес, к стране, которая взаимодействует со всем миром. Именно это активировало разговоры о дедолларизации и в Венесуэле, и в других странах, таких как Иран, Никарагуа.

"Сейчас мы все в одной лодке, — сказал гость ПМЭФ из Венесуэлы. — Мы решили перестать использовать доллар, отсоединиться от традиционной банковской системы. Получается, что сами США приняли такое решение. Они совершили эту ошибку".

Что изменилось? Раньше российские граждане могли использовать свои банковские карты в Венесуэле, но расчеты шли через доллар, сейчас благодаря соглашениям между нашими странами россияне могут осуществлять платежи в рублях на территории Венесуэлы. Перевод в локальную валюту происходит напрямую, Каликсто Хосе Ортега Санчес считает, что надо продолжать движение в этом направлении и все страны БРИКС должны прийти к таким соглашениям.

По мнению зарубежных коллег, именно такая политика Штатов и вызвала быстрое развитие стран БРИКС, а эти страны обеспечивают 27% глобального ВВП, имеют 30% мировой территории и 43% мирового населения.