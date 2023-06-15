Повышение налогов для бизнеса сейчас контрпродуктивно – помощник президента РФ

Финансовый блок правительства и как минимум часть администрации президента России выступают против повышения налогов для бизнеса в текущих условиях.

"Повышение налогов на бизнес в нынешней макроэкономической конструкции было бы контрпродуктивно — потеряем больше, чем приобретем", - заявил на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента России Максим Орешкин.

Ему вторит министр экономического развития России Максим Решетников. "Любое увеличение налоговой нагрузки сейчас подорвет инвестиции", - полагает министр.