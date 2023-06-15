На ПМЭФ сообщили о "20-30 регионах России, которым нужна адресная помощь"

На сессии ПМЭФ-2023 эксперты привели градацию регионов России по экономическому развитию.

Есть 20-30 регионов, которые нуждаются в адресной помощи, есть середнячки – крепкие субъекты, которым можно дать денег, и они знают, что делать, а есть регионы-доноры, крепко стоящие на ногах, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. При этом подход у федеральной власти ко всем регионам один и тот же, сказал он.

Напомним, на этой же сессии глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что финансовая ситуация в большинстве регионов является устойчивой. Основную нагрузку, последствия "того, что творится вокруг России", взял федеральный бюджет. Речь идет о вопросах безопасности, поддержки жителей, семей с детьми.