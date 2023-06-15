Какая ирония. Построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иноагентом

Екатеринбургский "Ельцин-центр" проверяет Министерство юстиции РФ. Общественный центр, в попечительский совет которого входят многие высокопоставленные чиновники, заподозрили в деятельности иностранного агента. О проверке рассказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Центр и музей Бориса Ельцина были торжественно открыты 25 ноября 2015 года. На открытии присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, вдова Ельцина Наина Иосифовна, прочие представители руководства страны и деятели культуры. Ельцин-центр был построен на бюджетные деньги, из казны было выделено больше 13 млрд.

Просветительская и культурная деятельность центра неоднократно подвергалась критике. Междисциплинарная экспертная группа, проводившая мониторинг деятельности центра в сентябре-октябре 2022 года, пришла к выводу, что повестка "Ельцин-центра" подрывает позицию России, разрушает историческую память и несет деструктивные последствия для мировоззрения и психики молодежи.

Режиссер и телеведущий Никита Михалков обвинил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в попытке "отстранить" представителей русского народа друг от друга и тем самым развалить страну.

Лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян призвал закрыть "Ельцин-центр" в Екатеринбурге, стоящий, по его мнению, во славу названного президентом преступника. Закрыть ЕЦ предлагала и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призывал ЕЦ "прихлопнуть". Телеведущий Владимир Соловьев затронул тему "Ельцин-центров", заявив, что "Ельцин-центры" нужны России, но только если в них говорят правду.

Известная актриса и общественный деятель Мария Шукшина предлагала внести "Ельцин-центр" в реестр иноагентов, потому что этого "народ требует".

Бард и художественный руководитель Театра эстрады Екатеринбурга Александр Новиков высказал свое отношение к "Ельцин-центру". По его мнению, это "политический гадюшник и финансовое болото".

Общественники предлагали открыть в "ЕЦ" так называемый "музей предателей".

В защиту ЕЦ выступал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что "Ельцин-центр" должен существовать. В ответ глава свердловских коммунистов Александр Ивачев обвинил главу региона в поддержке "Недели гордости ЛГБТ".