Решетников предложил не строить в соседних регионах больницы и аэропорты

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил не строить в расположенных рядом регионах России медицинские центры и аэропорты. По его мнению, таких строений хватит и по одному на два соседних субъекта. Об этом он сообщил, выступая на сессии ПМЭФ-2023 "Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях".

Говоря об экономике регионов России, Решетников заявил, что страна разная, экономическая эффективность раскладывается по-разному. Решетников сказал, что были прецеденты, когда вводили крупные медицинские объекты в том или ином субъекте, а потом "регион приходил и говорил о том, что надо на 10% программу ОМС увеличить, потому что мы не можем такие хоромы содержать". Доля инвестиций в Москве – 40%, для другого региона это может "быть смертельный номер", потому что может не получиться окупить объем инвестиций.

"Может быть, не надо строить медицинские центры в соседних регионах, когда спокойно можно в течение часа доехать? Может, не надо строить аэропорты, когда доступность в полтора часа?" - задумался Решетников.