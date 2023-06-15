Челябинск и Минск может связать прямой авиарейс
Из Челябинска могут запустить прямой авиарейс в Минск. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Алексея Текслера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым.
"Прорабатывается организации прямого регулярного воздушного сообщения по маршруту Челябинск-Минск", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Также стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений. В настоящее время прорабатывается вопрос визита руководства правительства Белоруссии в Челябинск.