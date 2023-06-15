ТОРы в России больше не создают, режим свою задачу выполнил, - Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников полагает, что режим территории опережающего развития выполнил свою задачу, в последние годы таких территорий не создают. Об этом он сообщил, выступая на сессии ПМЭФ-2023 "Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях".

В стране действуют 80 таких территорий, они расположены в моногородах. За последние три года таких территорий не создают – режим свою задачу выполнил.

Иные особые режимы действуют в Калининградской и Магаданской областях. Есть также в стране особые экономические зоны, которые Решетников назвал правильным подходом.