В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за взрыва газа

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Взрыв произошел вечером, в Красновишерске, в одной из квартир дома по ул. Лоскутова. Хозяин квартиры - мужчина 1967 года рождения, получил обширные ожоги. В настоящий момент он госпитализирован в ожоговый центр города Березники, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Другие жильцы многоквартирного дома не пострадали.

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления с участием эксперта-пожаротехника проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты интересующие следствие предметы и объекты, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проверку проводит также прокуратура.

На место происшествия выехал прокурор Красновишерского района Пермского края.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению правил эксплуатации внутридомового газового оборудования, в том числе со стороны управляющей компании и специализированных обслуживающих организаций. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.