Чеченские бойцы уже работают на границе в Белгородской области, - Делимханов

Чеченские бойцы находятся в приграничных районах Белгородской области, об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"По поручению глубокоуважаемого главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области", — написал он в Telegram-канале.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями занимаются предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях РФ.

Напомним, отправить в Белгородскую область бойцов ЧВК "Вагнер" предлагал ее основатель Евгений Пригожин. В начале июня бизнесмен заявил, что если Минобороны не справится, "мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ". Также Пригожин неоднократно заявлял о необходимости укреплять приграничные территории России, в том числе – Белгородскую область.