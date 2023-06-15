16 Июня 2023
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Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Чеченские бойцы уже работают на границе в Белгородской области, - Делимханов

Чеченские бойцы находятся в приграничных районах Белгородской области, об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"По поручению глубокоуважаемого главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области", — написал он в Telegram-канале.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями занимаются предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях РФ.

Напомним, отправить в Белгородскую область бойцов ЧВК "Вагнер" предлагал ее основатель Евгений Пригожин. В начале июня бизнесмен заявил, что если Минобороны не справится, "мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ". Также Пригожин неоднократно заявлял о необходимости укреплять приграничные территории России, в том числе – Белгородскую область.

Теги: ахмат, граница, белгородская область, чеченские бойцы


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