16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Если бы инфраструктурные кредиты были коммерческими, 42 региона их не вернули бы, - Решетников

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что за последние год-полтора для многих регионов настала "новая реальность". Об этом он сообщил, выступая на сессии ПМЭФ-2023 "Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях".

Например, изменились логистические маршруты. По словам министра, количество субсидий в 2021 г. было 169 (на 1 трлн руб.), а в 2023 г. их уже стало 196 (на 1,5 трлн руб.). При этом, если бы инфраструктурные бюджетные кредиты рассматривали как коммерческие и относили бы возвратность кредитов на 30 лет под 3%, 42 региона не смогли бы их вернуть.

"Само по себе это не сверхпроблема – есть другие доходы", - сказал Решетников, уточнив, что такой вариант развития событий в Правительстве просчитывали.

Теги: Максим Решетников, инфраструктурный бюджетный кредит


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