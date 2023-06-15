Если бы инфраструктурные кредиты были коммерческими, 42 региона их не вернули бы, - Решетников

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что за последние год-полтора для многих регионов настала "новая реальность". Об этом он сообщил, выступая на сессии ПМЭФ-2023 "Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях".

Например, изменились логистические маршруты. По словам министра, количество субсидий в 2021 г. было 169 (на 1 трлн руб.), а в 2023 г. их уже стало 196 (на 1,5 трлн руб.). При этом, если бы инфраструктурные бюджетные кредиты рассматривали как коммерческие и относили бы возвратность кредитов на 30 лет под 3%, 42 региона не смогли бы их вернуть.

"Само по себе это не сверхпроблема – есть другие доходы", - сказал Решетников, уточнив, что такой вариант развития событий в Правительстве просчитывали.