16 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске подорожает проезд в общественном транспорте

В Челябинске с 15 июля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость проезда за наличные вырастет с 30 до 35 рублей, по банковской карте – с 26 до 29 рублей, по транспортной карте с 25 до 28 рублей. Также изменится стоимость проездного на месяц. За него придется заплатить 1 тыс. 200 рублей (сейчас 1 тыс. 100 рублей). льготный проезд также подорожает с 12,5 рублей до 14 рублей.

Изменятся и пригородные тарифы в Челябинской агломерации. Стоимость проезда за наличные вырастет с 38 до 40 рублей, по транспортной или банковской карте с 33 до 35 рублей.

В ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" сообщили, что такое решение объяснили резким ростом расходов на запасные части, топливо, электроэнергию и стоимости транспортных средств.

Теги: общественный транспорт, стоимость проезда, билет,


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