16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Силуанов назвал "устойчивым" финансовое положение большинства регионов России

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что финансовая ситуация в большинстве регионов является устойчивой. Об этом он сообщил, выступая на сессии ПМЭФ-2023 "Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях".

Основную нагрузку, последствия того, что творится вокруг России, взял федеральный бюджет. Речь идет о вопросах безопасности, поддержки жителей, семей с детьми.

"Мы беспокоились о возможностях регионов исполнять свои обязательства, но видим, что все очень неплохо. Планы по доходам перевыполняются. Федерация помогла регионам по снижению долга по кредитам коммерческих банков. Долговая нагрузка не является критическом фактором для регионов", - сказал Силуанов.

Также министр упомянул такую меру поддержки, как инфраструктурные кредиты. Консолидированный бюджет большинства регионов является профицитным как в 2022-ом, так и в 2023-ем. При этом "по отдельным субъектам есть проблемы". Правда, о каких именно субъектах идет речь, он не сообщил.

Теги: Антон Силуанов, министр финансов РФ


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