16 Июня 2023
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Общество
Фото: ПМЭФ-2023, скриншот трансляции

Александр Дугин: Мы восставшая провинция Рима или Карфагена

Новый формат мирового взаимодействия обсудили на полях ПМЭФ. Философ, политолог, социолог Александр Дугин представил "Субъекты развития" для России на заседании по проекту "Горизонт-2040", передает корреспондент Накануне.RU.

Первый субъект, по Дугину, это Глобальный Запад, который отождествляет себя с судьбой человечества, это и есть "новый колониализм". Россия бросила вызов Глобальному Западу с началом СВО, до конца не определившись с собственным субъектом. По словам Дугина, в итоге мы и не хотим победы над Западом, а хотим свержения его до состояния "одной из сил" в мире. Потому второй субъект — суверенитет России: "Мы фактически восставшая провинция Рима или Карфагена, еще лучше. Мы не хотим быть ментальной, экономической, политической, культурной, технологической или любой другой колонией", — поясняет Дугин.

Чтобы создать макрорегион в Евразии, нам нужно опираться на собственные силы и искать партнерства в "незападном" мире, говорит Дугин, строить политику импортозамещения. У нас должна быть суверенная культура, наука и прочее, но на основе русско-европейской идентичности, а эта идентичность требует обоснования.

"Русский логос, расселение городов, духовность, справедливость, резкое повышение демографии через деурбанизацию. Нам нужна деурбанизация в футуро-поселения, в такие футуро-деревни космического толка, может быть, в виде дирижаблей", — призвал философ.

Проект "Горизонт-2040" объединяет 130 ведущих российских экспертов в областях демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, продовольствия, социокультуры, экономики, чтобы определить место России на мировой арене 2040 года и создать свой макрорегион.

Теги: дугин, пмэф, футуро_поселения, деурбанизация, горизонт_2040


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