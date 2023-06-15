Два новых сельскохозяйственных инвестпроекта на 4,5 млрд рублей будут реализованы в Астраханской области

Соглашения о сотрудничестве сегодня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2023 подписал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин с генеральным директором ООО «Белая Дача Волга» Павлом Кузьминым и генеральным директором ООО «Комплексные поставки» Андреем Роцько.

Инвестиционный проект «Строительство сельскохозяйственного предприятия ООО «Белая Дача Волга» по выращиванию овощной и растениеводческой продукции на мелиорируемых землях в Приволжском районе Астраханской области» рассчитан на 5 лет (2022-2027 гг.), предусматривает создание производства по выращиванию овощной продукции по программе импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

В ходе реализации проекта планируется введение в сельскохозяйственный оборот 330 га земель сельхозназначения с объемом производства овощной продукции до 12 тыс. тонн в год, а также создание хранилищ для хранения овощей общей мощностью до 7,5 тыс. тонн. На предприятии планируется создать 125 новых рабочих мест со средней заработной платой не ниже среднемесячной по отрасли. Основными культурами для выращивания и реализации станут салат, лук, перец, кабачки, брокколи, баклажаны. Общий объем инвестиций за 5 лет составит 1 млрд рублей.

Инвестиционный проект «Строительство агрокомплекса по выращиванию и промышленной переработке овощей открытого грунта в Астраханской области» ООО «Комплексные поставки» рассчитан на 5 лет и предусматривает создание в Ахтубинском районе Астраханской области агрокомплекса по выращиванию, хранению и промышленной переработке овощей открытого грунта. Планируется ввести в сельхозоборот не менее 3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения с объемом производства овощной продукции 84 тыс. тонн в год, строительство хранилищ мощностью 30 тыс. тонн, завода, на территории которого будут размещены перерабатывающий комплекс, котельная, искусственный водоемнакопитель, насосная станция, а также административно-бытовой корпус и общежитие со столовой. Выращенные овощи перед реализацией будут фасовать в специализированные вакуумные упаковки. По итогам проекта планируется создать 850 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей.