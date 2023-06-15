Российские министры: Экономики Запада заболели и затухают

Одна из главных пленарок ПМЭФ с участием членов финансово-экономического блока РФ началась за здравие для российской экономики. Все участвующие убеждают друг друга, что самые мрачные прогнозы прошлого года для РФ не сбылись, и с этим, пожалуй, сложно не согласиться. Но помощник президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов пошли дальше и заявили, что экономики Запада уже "затухающие и болеющие".

"Меняются центры силы, Европа — затухающий регион, там будет продолжаться рост экономики около нуля. Есть растущие регионы — Азия и т.д. На этом фоне все страны стремятся к такому понятию как технологический суверенитет. Это базовый элемент экономической политики в развитых странах. Нам надо заниматься самими собой, у нас большой внутренний рынок, его надо развивать", — сказал помощник президента РФ, бывший глава МЭР Максим Орешкин.

К нему присоединился и Антон Силуанов.

"Экономика стран БРИКС выше, чем у стран "семерки". Уходящие страны пытаются зацепиться за свое прежнее положение, вводя ограничения в расчетах. Это попытка сохранить статус-кво, но это не получится, трансформация неизбежна. Самое главное — найти место России здесь, увеличить долю в экономическом пироге. Мы обеспечили технологический суверенитет, создали системы, которые позволили дальше развиваться. Год прошел неплохо, выработали антитела. Пускай они теперь болеют", — добавил он.

Министры-финансисты при этом, видимо, забыли, что экономика России уже сама давно "растет около нуля" и с 2013 года продолжается падение реальных доходов населения.