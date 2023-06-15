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Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Основатель группы "Земляне" заплатит миллион рублей за подбитый танк Leopard

Музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев учредил денежную премию за уничтожение западных танков в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе "Русской медиагруппы".

Отмечается, что таким образом Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard.

За Leopard первой модификации со стороны музыканта и его команды будет выплачено 700 тысяч рублей, за Leopard 2 - 1 млн рублей.

О предложении Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. Отмечается, что об этом решении со сцены объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса.

Напомним, в январе губернатор Забайкалья назначил выплаты для местных мобилизованных и контрактников за уничтоженные или захваченные танки, поставленные ВСУ странами НАТО.

Также сообщалось, что российская компания "ФОРЭС" объявила награду в 5 млн рублей за первый уничтоженный Abrams и 15 млн рублей за первый сбитый натовский самолет F-15 или F-16.

Теги: Земляне, танк Leopard, Владимир Киселев


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