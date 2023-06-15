Мы за счет бюджетных трат создаем госсектор, а не стимулируем частный бизнес, - Силуанов

Экономический блок правительства и Центробанк России видят риски разрастания госсектора экономики и роста вмешательства государства в экономику вместо эффективного стимулирования частной инициативы.

"У нас есть риски: мы путаем активность государства с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. Мы можем подавить частную инициативу, я уж не говорю о риске реставрации плановой экономики. Государство у себя достаточно сконцентрировало ресурсы и возможности принимать решения, куда направлять их. Мы можем получить недоступность частного кредита или высокую инфляцию", - сказала на Петербургском международном экономическом форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас нет риска недооценки роли государства, у нас есть риск недооценки частного бизнеса", - добавила она.

При этом Набиуллина считает, что в кризисный момент власти действовали правильно: "Худшие прогнозы не сбылись, но не из-за финансовых вливаний, а из-за адаптации тысяч наших предприятий".

"Надо субсидии сокращать", - поддерживает коллегу министр финансов Антон Силуанов. "Всем хочется потратить: дать больше денег и все будет цвести, расти. Но не совсем все так. Мы сейчас видим элементы разогрева экономики. Нужны расходы? Нужны. Но у нас много что есть трансформировать в расходах. Мы за счет бюджетных трат создаем госсектор, а не стимулируем частный сектор наращивать производство. Нужно все заново пересмотреть. У нас много трат, которые сто лет не пересматривали", - полагает министр.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников констатировал, что "конкуренция за бюджетные расходы будет возрастать", но при этом добавил: "Нельзя недооценивать роль государства в структурной трансформации экономики. Она может пройти без участия государства, но вряд ли нам понравится результат".