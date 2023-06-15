16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Все пессимисты разъехались, остались одни оптимисты, - Силуанов

Министр финансов России поставил себе амбициозную цель на год – до следующего Петербургского международного экономического форума. Он хочет, "чтобы пессимисты вернулись".

В начале панельной дискуссии о будущем экономики на ПМЭФ министр на вопрос о том, оптимист он или пессимист, заявил: "Я думал, что все пессимисты разъехались, остались одни оптимисты".

Помощник президента Максим Орешкин порадовал Силуанова. Он сообщил, что "половина тех, кто уехал из страны осенью прошлого года, уже вернулись", при этом чиновник не назвал конкретных цифр.

Силуанов же пошутил по поводу методов "оставления" граждан внутри страны вроде приостановки выдачи паспортов с чипами. "Чипы у нас есть. У нас у людей много электроники, которую можно разобрать", - сказал министр.

Теги: антон силуанов, минфин, максим орешкин


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