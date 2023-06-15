16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам – Набиуллина

Экономический блок правительства России не против приватизации, но возражает против национализации. Также монетарные власти считают, что приватизация не должна носить массовый характер.

"Нужно приватизировать. И у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - так глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала недавнее предложение руководителя ВТБ Андрея Костина провести приватизацию.

Помощник президента РФ Максим Орешкин также высказался на приватизацию по "формуле" Набиуллиной: "Мне ближе позиция приватизации, а не национализации – выход из неэффективно используемых государством активов, а не массовая приватизация".

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил на сессии ПМЭФ: "У государства достаточно много активов, которые должным образом не используются. С точки зрения ускорения роста и инвестиций – приватизация полезна. А термин "национализация" из другой повестки".

Теги: эльвира набиуллина, приватизация, максим решетников, максим орешкин


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