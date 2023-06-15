У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам – Набиуллина

Экономический блок правительства России не против приватизации, но возражает против национализации. Также монетарные власти считают, что приватизация не должна носить массовый характер.

"Нужно приватизировать. И у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - так глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала недавнее предложение руководителя ВТБ Андрея Костина провести приватизацию.

Помощник президента РФ Максим Орешкин также высказался на приватизацию по "формуле" Набиуллиной: "Мне ближе позиция приватизации, а не национализации – выход из неэффективно используемых государством активов, а не массовая приватизация".

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил на сессии ПМЭФ: "У государства достаточно много активов, которые должным образом не используются. С точки зрения ускорения роста и инвестиций – приватизация полезна. А термин "национализация" из другой повестки".